Индикаторы

i_EF_distance - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
9272
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор i_EF_distance. Мувингоподобная реализация неизвестно чего.

Входные парметры:

extern int Length=10;
extern double Power=2;

i_EF_distance

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8427

