Camarilla Equation Modified строит линии справа от графика.

Осциллятор CCI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Сериализация и десериализация JSON протокола. Портированный код со скоростной библиотеки С++.