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FX5_SelfAdjustingMomentum - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
FX5
Осциллятор Momentum с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.
Входные параметры индикатора:
input uint Length=12; // Период Momentum input ENUM_APPLIED_PRICE MomentumPrice=PRICE_CLOSE; // Цена таймсерии Momentum input double BandsDeviation=2.0; // Девиация input bool MA_Method=true; // Использовать сглаживание для Боллинджера input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор FX5_SelfAdjustingMomentum
FX5_SelfAdjustingCCI
Осциллятор CCI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.Camarilla Equation Modified
Camarilla Equation Modified строит линии справа от графика.
FX5_SelfAdjustingRSI_HTF
Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.JSON Serialization and Deserialization (native MQL)
Сериализация и десериализация JSON протокола. Портированный код со скоростной библиотеки С++.