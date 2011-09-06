CodeBaseРазделы
Индикаторы

Camarilla Equation - индикатор для MetaTrader 5

Систему Camarilla Equation ввел в трейдерский обиход Ник Стот в конце восьмидесятых годов прошлого столетия.

Camarilla Equation – это изначально 8, а в более поздних модификациях – 10 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытие, максимум и минимум вчерашней сессии, а также набор рекомендаций по применению этих уровней в торговле.

Уровни разбиты на две группы. Первая группа строится вниз от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой L (от "Low") и нумеруется от 1 до 5. Аналогично, вторая группа уровней строится вверх от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой H (от "High") и также нумеруется от 1 до 5.

Заметим, что уровни 1 и 2 имеют сравнительно небольшое значение и потому часто исключаются из рассмотрения. А вот уровни L5 и H5, напротив, из рассмотрения исключать категорически нельзя, хотя в ряде источников именно так и поступают.

Уровни Camarilla Equation рассчитываются по следующим формулам:

H1 = close + (high-low)*1.1 /12
H2 = close + (high-low)*1.1 /6
H3 = close + (high-low)*1.1 /4
H4 = close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close

L1 = close - (high-low)*1.1 /12
L2 = close - (high-low)*1.1 /6
L3 = close - (high-low)*1.1 /4
L4 = close - (high-low)*1.1 /2
L5 = close - (H5 - close)

Индикатор Camarilla_Equation

