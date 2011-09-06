Систему Camarilla Equation ввел в трейдерский обиход Ник Стот в конце восьмидесятых годов прошлого столетия.

Camarilla Equation – это изначально 8, а в более поздних модификациях – 10 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытие, максимум и минимум вчерашней сессии, а также набор рекомендаций по применению этих уровней в торговле.

Уровни разбиты на две группы. Первая группа строится вниз от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой L (от "Low") и нумеруется от 1 до 5. Аналогично, вторая группа уровней строится вверх от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой H (от "High") и также нумеруется от 1 до 5.

Заметим, что уровни 1 и 2 имеют сравнительно небольшое значение и потому часто исключаются из рассмотрения. А вот уровни L5 и H5, напротив, из рассмотрения исключать категорически нельзя, хотя в ряде источников именно так и поступают.

Уровни Camarilla Equation рассчитываются по следующим формулам:

