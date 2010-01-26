Полосы Боллинджера (Bollinger Bands ®, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений.



Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды. Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы.



Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е., высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е., низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

К особенностям этого индикатора можно отнести:



Резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности;

Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции;

Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции;

Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.

Последнее наблюдение полезно при прогнозировании ценовых ориентиров.

Индикатор Bollinger Bands

Расчет:



Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) - это обычное скользящее среднее.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)



Верхняя линия (TOP LINE, TL) - это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).

TL = ML + (D * StdDev)



Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) - это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BL = ML - (D * StdDev)



где:



SUM (..., N) - сумма за N периодов;

CLOSE - цена закрытия;

N - количество периодов, используемых для расчета;

SMA - простая скользящая средняя;

SQRT - квадратный корень;

StdDev - стандартное отклонение:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)



Рекомендуется использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Кроме того, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.

