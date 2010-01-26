CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Bollinger Bands ® - индикатор для MetaTrader 5

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
9664
Рейтинг:
(64)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands ®, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений.

Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды. Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы.

Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е., высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е., низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

К особенностям этого индикатора можно отнести:

  • Резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности;
  • Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции;
  • Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции;
  • Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.

Последнее наблюдение полезно при прогнозировании ценовых ориентиров.

Индикатор Bollinger Bands

Индикатор Bollinger Bands

Расчет:

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) - это обычное скользящее среднее.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

Верхняя линия (TOP LINE, TL) - это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).

TL = ML + (D * StdDev)

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) - это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BL = ML - (D * StdDev)

где:

  • SUM (..., N) - сумма за N периодов;
  • CLOSE - цена закрытия;
  • N - количество периодов, используемых для расчета;
  • SMA - простая скользящая средняя;
  • SQRT - квадратный корень;
  • StdDev - стандартное отклонение:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Рекомендуется использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Кроме того, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.

Awesome Oscillator (AO) Awesome Oscillator (AO)

Технический индикатор Чудесный Осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator, AO) предназначен для измерения движущей силы рынка.

Average True Range (ATR) Average True Range (ATR)

Индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)- это показатель волатильности рынка.

Bears Power Bears Power

Осциллятор Bears Power измеряет баланс силы "медведей". Изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции.

Bulls Power Bulls Power

Осциллятор Bulls Power измеряет баланс силы "быков". Изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции.