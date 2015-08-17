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ForecastOscilator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ForecastOscilator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ForecastOscilator.mq5.
Рис.1. Индикатор ForecastOscilator_HTF
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Индикатор Flat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Flat-Trend_HTF
Индикатор Flat-Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
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