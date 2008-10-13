CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор изменения тренда. - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Когда индикатор превышает уровни 15 или -15 ожидайте изменения тенденции.

Индикатор изменения тренда

VKWBIBS VKWBIBS

Индикатор WKBIBS - являеться осцилятором нового поколения с совмещенными функциями 2 индикаторов WKB и IBS.

Upload Export Upload Export

Скрипт UploadExport являетcя универсальным программным инструментом. Он создан для облегчения работы аналитика и трейдера, в части ежедневных рутинных операций по волновому анализу с помощью программы ELWAVE.

Turtle Channel Method (Donchain). Turtle Channel Method (Donchain).

Одна из разновидностей ценового канала.

Trend Trend

Индикатор тренда. Подстраивается под историю, к сожалению перерисовываются.