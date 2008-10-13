Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор изменения тренда. - индикатор для MetaTrader 4
VKWBIBS
Индикатор WKBIBS - являеться осцилятором нового поколения с совмещенными функциями 2 индикаторов WKB и IBS.Upload Export
Скрипт UploadExport являетcя универсальным программным инструментом. Он создан для облегчения работы аналитика и трейдера, в части ежедневных рутинных операций по волновому анализу с помощью программы ELWAVE.
Turtle Channel Method (Donchain).
Одна из разновидностей ценового канала.Trend
Индикатор тренда. Подстраивается под историю, к сожалению перерисовываются.