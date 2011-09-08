CodeBaseРазделы
Индикаторы

Trend_CF - индикатор для MetaTrader 5

Ronald Verwer/ROVERCOM | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4369
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Ronald Verwer/ROVERCOM

Простой и наглядный индикатор силы и направления действующего тренда.

Этот индикатор выполнен в виде заливки между двумя линиями. Цвет заливки показывает направление тренда, а ширина канала между линиями служит указанием на величину тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 17.10.2007.

Индикатор ColorTrend_CF

