Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend_CF - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4369
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Ronald Verwer/ROVERCOM
Простой и наглядный индикатор силы и направления действующего тренда.
Этот индикатор выполнен в виде заливки между двумя линиями. Цвет заливки показывает направление тренда, а ширина канала между линиями служит указанием на величину тренда.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 17.10.2007.
JFatlAcceleration
Индикатор JFatlAcceleration служит для измерения ускорения действующего тренда.Heiken Ashi Smoothed
Стандартный Heiken Ashi, но рассчитанный на усреднённых значениях ценовых таймсерий.
WATR
Простой, но наглядный трендовый индикатор.SHI Channel true (NB-channel)
Индикатор SHI_Channel_true отображает динамические скользящие каналы Баришпольца на графике в автоматическом режиме.