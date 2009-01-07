Индикатор пиковых значений цен.

В данном эксперте рассмотрен пример использования классификатора. Может быть применён к любой другой стратегии.

Дивергенции Стохастика, продолжение темы дивергенций.

Простейший советник, который открывает одновременно две позиции в разные стороны, при условии что стоп-лосс убыточной срабатывает на 5 пунктов раньше, чем тейк-профит прибыльной.