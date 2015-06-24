Ставь лайки и следи за новостями
ColorZerolagMomentum - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 1896
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Этот аналог осциллятора Momentum формирует свои показания, используя пять индикаторов Momentum.
Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!
Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора Momentum с номером N в общем значении итогового индикатора.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagMomentum
