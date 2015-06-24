CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorZerolagMomentum - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1896
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот аналог осциллятора Momentum формирует свои показания, используя пять индикаторов Momentum.

Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!

Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора Momentum с номером N в общем значении итогового индикатора.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagMomentum

Рис.1. Индикатор ColorZerolagMomentum

MomentumCloud_HTF MomentumCloud_HTF

Индикатор MomentumCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Time Price Scale Enables Disables Time Price Scale Enables Disables

Скрипт управляет отображением шкал дат и цен для всех открытых графиков или только для одного графика.

CGOscillator_HTF CGOscillator_HTF

Индикатор CGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Well Martin Well Martin

Советник Well Martin на основе двух индикаторов: Bollinger Bands и ADX.