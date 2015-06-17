CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATR_Trailing_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2017
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ATR_Trailing с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ATR_Trailing.mq5.

Рис.1. Индикатор ATR_Trailing_HTF

Рис.1. Индикатор ATR_Trailing_HTF

Aggressiveness_HTF Aggressiveness_HTF

Индикатор Aggressiveness с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AvgRange_HTF AvgRange_HTF

Индикатор AvgRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagTriXOSMACandle ColorZerolagTriXOSMACandle

Индикатор ColorZerolagTriXOSMA в свечном виде.

Exp_ColorZerolagTriXOSMA Exp_ColorZerolagTriXOSMA

Эксперт Exp_ColorZerolagTriXOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagTriXOSMA.