CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_ColorZerolagTriXOSMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1690
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagtrixosma.mq5 (7.06 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
colorzerolagtrixosma.mq5 (9.53 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_ColorZerolagTriXOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagTriXOSMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения скользящей средней.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagTriXOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

ColorZerolagTriXOSMACandle ColorZerolagTriXOSMACandle

Индикатор ColorZerolagTriXOSMA в свечном виде.

ATR_Trailing_HTF ATR_Trailing_HTF

Индикатор ATR_Trailing с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Панель Статистика трейдера Панель Статистика трейдера

Панель служит для быстрой оценки эффективности торговой стратегии за выбранный диапазон времени (в прошлом) и по магику.

ColorZerolagTriXOSMA_HTF ColorZerolagTriXOSMA_HTF

Индикатор ColorZerolagTriXOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.