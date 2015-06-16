Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AvgRange_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1622
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор AvgRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AvgRange.mq5.
Рис.1. Индикатор AvgRange_HTF
ColorZerolagTriXOSMA
Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagTriX, представленная цветной гистограммой.GainLossInfo
Показывает текущий рост или падение для всех свечей на графике.
Aggressiveness_HTF
Индикатор Aggressiveness с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ATR_Trailing_HTF
Индикатор ATR_Trailing с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.