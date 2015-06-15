CodeBaseРазделы
Exp_ColorZerolagTriX - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
1641
(22)
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagtrix.mq5 (6.56 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
colorzerolagtrix.mq5 (10.85 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Эксперт Exp_ColorZerolagTriX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagTriX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagTriX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

ColorZerolagTriX_HTF ColorZerolagTriX_HTF

Индикатор ColorZerolagTriX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TriXCloud_HTF TriXCloud_HTF

Индикатор TriXCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

GainLossInfo GainLossInfo

Показывает текущий рост или падение для всех свечей на графике.

ColorZerolagTriXOSMA ColorZerolagTriXOSMA

Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagTriX, представленная цветной гистограммой.