Эксперт Exp_ColorZerolagTriX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagTriX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagTriX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования