Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ColorZerolagTriX - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1641
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_ColorZerolagTriX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagTriX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagTriX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор ColorZerolagTriX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TriXCloud_HTF
Индикатор TriXCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Показывает текущий рост или падение для всех свечей на графике.ColorZerolagTriXOSMA
Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagTriX, представленная цветной гистограммой.