Этот аналог осциллятора TriX формирует свои показания, используя пять индикаторов Triple Exponential Moving Averages Oscillator.

Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!

Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора TriX с номером N в общем значении итогового индикатора.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriX