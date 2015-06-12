Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorZerolagTriX - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1845
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот аналог осциллятора TriX формирует свои показания, используя пять индикаторов Triple Exponential Moving Averages Oscillator.
Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!
Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора TriX с номером N в общем значении итогового индикатора.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriX
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора TriX, рассчитанные от High и Low ценового ряда.Exp_ColorZerolagRVI
Эксперт Exp_ColorZerolagRVI со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagRVI.
Эксперт Exp_CenterOfGravityOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы CenterOfGravityOSMA.Coppock
Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи.