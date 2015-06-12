CodeBaseРазделы
Индикаторы

ColorZerolagTriX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1845
(17)
Этот аналог осциллятора TriX формирует свои показания, используя пять индикаторов Triple Exponential Moving Averages Oscillator.

Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!

Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора TriX с номером N в общем значении итогового индикатора.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriX

TriXCloud TriXCloud

Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора TriX, рассчитанные от High и Low ценового ряда.

Exp_ColorZerolagRVI Exp_ColorZerolagRVI

Эксперт Exp_ColorZerolagRVI со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagRVI.

Exp_CenterOfGravityOSMA Exp_CenterOfGravityOSMA

Эксперт Exp_CenterOfGravityOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы CenterOfGravityOSMA.

Coppock Coppock

Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи.