Советники

Exp_ColorZeroLAG_MA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1991
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolag_ma.mq5 (8.4 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
colorzerolag_ma.mq5 (9.01 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Эксперт Exp_ColorZeroLAG_MA построен на основе изменения направления скользящей средней ColorZeroLAG_MA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения скользящей средней.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZeroLAG_MA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

