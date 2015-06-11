Реальный автор:

MetaQuotes

Индикатор ColorZeroLAG_MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора ColorZeroLAG_MA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dK2, то размер цветной точки становится больше. Таким образом, индикация силы тренда получается с тремя уровнями силы:

Слабый — нет цветных точек; Средний — маленькие цветные точки; Сильный — большие цветные точки.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorZeroLAG_MA_StDev