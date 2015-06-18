Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorZerolagTriXOSMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1405
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorZerolagTriXOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorZerolagTriXOSMA.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriXOSMA_HTF
Панель Статистика трейдера
Панель служит для быстрой оценки эффективности торговой стратегии за выбранный диапазон времени (в прошлом) и по магику.Exp_ColorZerolagTriXOSMA
Эксперт Exp_ColorZerolagTriXOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagTriXOSMA.
ColorZerolagRSI
Этот аналог осциллятора RSI формирует свои показания, используя пять индикаторов Relative Strength Index.Bollinger_Squeeze_v9_HTF
Индикатор Bollinger_Squeeze_v9 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.