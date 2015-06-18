CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorZerolagTriXOSMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1405
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorZerolagTriXOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorZerolagTriXOSMA.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriXOSMA_HTF

Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriXOSMA_HTF

Панель Статистика трейдера Панель Статистика трейдера

Панель служит для быстрой оценки эффективности торговой стратегии за выбранный диапазон времени (в прошлом) и по магику.

Exp_ColorZerolagTriXOSMA Exp_ColorZerolagTriXOSMA

Эксперт Exp_ColorZerolagTriXOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagTriXOSMA.

ColorZerolagRSI ColorZerolagRSI

Этот аналог осциллятора RSI формирует свои показания, используя пять индикаторов Relative Strength Index.

Bollinger_Squeeze_v9_HTF Bollinger_Squeeze_v9_HTF

Индикатор Bollinger_Squeeze_v9 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.