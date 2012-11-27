CodeBaseРазделы
Exp_ColorJVariation - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Торговая система с использованием осциллятора ColorJVariation. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета индикатора.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJVariation.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD Daily:

Рис. 2. График результатов тестирования

