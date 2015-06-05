Индикатор Donchian_Fibo_Clouds с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор CCICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора RSI, рассчитанные от High и Low ценового ряда.

Индикатор "Центр гравитации Элерса", представленный цветной гистограммой OSMA.