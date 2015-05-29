Индикатор ChandelExit_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ChandelExitSign.

Индикатор AroonOscillatorTrend_x10 отображает положение осциллятора AroonOscillator с десяти разных таймфреймов.

Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора AroonOscillator с десяти различных таймфреймов.