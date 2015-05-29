Смотри, как бесплатно скачать роботов
Fx10Setup - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
palanka
Простейший трендовый индикатор на основе группы технических индикаторов. В момент сильного тренда появляются цветные бары соответствующей раскраски.
Рис.1. Индикатор Fx10Setup
ChandelExit_HTF_Signal
Индикатор ChandelExit_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ChandelExitSign.ChandelExitSign
Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы при изменении цвета облака индикатора ChandelExit.
AroonOscillatorTrend_x10
Индикатор AroonOscillatorTrend_x10 отображает положение осциллятора AroonOscillator с десяти разных таймфреймов.MultiAroonOscillatorTrend_x10
Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора AroonOscillator с десяти различных таймфреймов.