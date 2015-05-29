CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fx10Setup - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2591
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

palanka

Простейший трендовый индикатор на основе группы технических индикаторов. В момент сильного тренда появляются цветные бары соответствующей раскраски.

Рис.1. Индикатор Fx10Setup

Рис.1. Индикатор Fx10Setup

ChandelExit_HTF_Signal ChandelExit_HTF_Signal

Индикатор ChandelExit_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ChandelExitSign.

ChandelExitSign ChandelExitSign

Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы при изменении цвета облака индикатора ChandelExit.

AroonOscillatorTrend_x10 AroonOscillatorTrend_x10

Индикатор AroonOscillatorTrend_x10 отображает положение осциллятора AroonOscillator с десяти разных таймфреймов.

MultiAroonOscillatorTrend_x10 MultiAroonOscillatorTrend_x10

Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора AroonOscillator с десяти различных таймфреймов.