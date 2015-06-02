Смотри, как бесплатно скачать роботов
Rainbow_Clouds_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1578
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Rainbow_Clouds с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Rainbow_Clouds.mq5.
Рис.1. Индикатор Rainbow_Clouds_HTF
Rainbow_HTF
Индикатор Rainbow с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MultiAroonOscillatorTrend_x10
Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора AroonOscillator с десяти различных таймфреймов.
Donchian_Fibo_Clouds
Индикатор Donchian_Fibo, представленный в облачном виде.KC_Cloud
Канал в виде облака на основе скользящих средних и Average True Range.