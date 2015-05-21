Индикатор BullsBearsEyesTrend_x10 отображает положение осциллятора BullsBearsEyes с десяти разных таймфреймов.

Индикатор размещает на графике горизонтальный неторговый уровень, помогающий внутридневным трейдерам оценить изменение дневной тенденции в поведении цены.

Индикатор ChandelierStops_v1_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ChandelierStops_v1.

Шестьдесят скользящих средних HMA с плавно меняющимся периодом на одном графике.