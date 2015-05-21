Ставь лайки и следи за новостями
Chande_Momentum_Oscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
1729
Индикатор Chande Momentum Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Chande_Momentum_Oscillator.mq5.
Рис.1. Индикатор Chande_Momentum_Oscillator_HTF
