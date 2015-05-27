CodeBaseРазделы
Индикаторы

Rainbow_Clouds - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1979
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Веер из скользящих средних в виде группы облачных индикаторов.

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор Rainbow_Clouds

