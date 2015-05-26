CodeBaseРазделы
Индикаторы

CMO_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор CMO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CMO.mq5.

Рис.1. Индикатор CMO_HTF

CMxTrend_x10 CMxTrend_x10

Индикатор CMxTrend_x10 отображает положение осциллятора CMx с десяти разных таймфреймов.

MultiCMxTrend_x10 MultiCMxTrend_x10

Индикатор MultiCMxTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора CMx с десяти различных таймфреймов.

Rainbow Rainbow

Шестьдесят скользящих средних с плавно меняющимся периодом на одном графике.

Rainbow_Clouds Rainbow_Clouds

Веер из скользящих средних в виде группы облачных индикаторов.