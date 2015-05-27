CodeBaseРазделы
Индикаторы

Rainbow_HMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1738
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Rainbow_HMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Rainbow_HMA.mq5.

Рис.1. Индикатор Rainbow_HMA_HTF

