ChandelExit_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1549
Индикатор ChandelExit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ChandelExit.mq5.
Рис.1. Индикатор ChandelExit_HTF
BullsBearsEyes_HTF
Индикатор BullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MultiBullsBearsEyesTrend_x10
Индикатор MultiBullsBearsEyesTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора BullsBearsEyes с десяти различных таймфреймов.
ChandeQStick_HTF
Индикатор ChandeQStick с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BullsBearsEyesTrend_x10
Индикатор BullsBearsEyesTrend_x10 отображает положение осциллятора BullsBearsEyes с десяти разных таймфреймов.