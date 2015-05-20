Индикатор BullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор MultiBullsBearsEyesTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора BullsBearsEyes с десяти различных таймфреймов.