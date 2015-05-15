Ставь лайки и следи за новостями
MultiMFITrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор MultiMFITrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора MFI с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в золотой цвет, положение выше уровня перекупленности — в синий. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiMFITrend_x10
