BullsBears_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1652
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор BullsBears с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BullsBears.mq5.
Рис.1. Индикатор BullsBears_HTF
BinaryWave_HTF
Индикатор BinaryWave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Beginner_HTF_Signal
Индикатор Beginner_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Beginner.
BinaryWave_StDev
Индикатор BinaryWave с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.BullsBearsSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора BullsBears.