Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BBflat_sw_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1898
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор BBflat_sw с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BBflat_sw.mq5.
Рис.1. Индикатор BBflat_sw_HTF
Индикатор TrailCD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Begin_Trend_v02_HTF
Индикатор Begin_Trend_v02 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Bezier с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MD5 Cloud Decryptor
Этот пример показывает принцип использования механизма передачи кастомных фреймов данных с агентов во время массового перебора паролей в задаче поиска MD5 хешей. В режиме реального времени показываются скоростные характеристики расчетной сети и прогресс выполнения. Другой особенностью программы является демонстрация принципа виртуализации входных нелинейных и нечисловых параметров в числовой счетчик.