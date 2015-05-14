Индикатор MultiStochasticTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора Stochastic с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в тёмно-зелёный. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiStochasticTrend_x10