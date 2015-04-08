Зачем это нужно:

Этот класс поможет организовать обмен данными между вашими программами в случае если вы пишите для "Маркета" или не хотите использовать системные DLL.

Для других случаев есть более надежные и быстрые способы по связыванию приложений. Обмен реализован посредством простых структур.

Варианты использования:

Необходимо передать данные из эксперта в индикатор или в другого эксперта; Необходимо сделать индикатор, который выводит информацию в несколько окон (или в главное окно и подокно); Необходимо для эксперта, внутри которого проводятся все необходимые расчеты, сделать визуализацию рассчитываемых значений.

Как с этим работать:

Привожу пример по передачи данных из эксперта в индикатор.

В эксперте 1.1. Создаем экземпляр класса: CInterchange Exp_buffer; 1.2. В OnInit() задаем перфикс имени глобальных переменных. Чтобы не было конфликта с другими экземплярами класса - для каждого нужно задавать уникальное имя: Exp_buffer.SetPrefixNameForSave( _Symbol + "_" +( string ) _Period ); 1.3. Работа алгоритма реализована через пользовательские события. Необходимо просто добавить строку ниже в обработчик OnChartEvent(): Exp_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Если данные для передачи готовы (в примере это структура Exp_Data) - то нужно вызвать метод: Exp_buffer.SendDataStart(Exp_Data); 1.4. Не забываем уничтожать экземпляр класса при деинициализации программы:

Exp_buffer.Destroy();

В индикаторе

2.1. Создаем экземпляр класса: CInterchange Ind_buffer; 2.2. В OnInit() задаем перфикс имени глобальных переменных. Он должен совпадать с источником - быть таким же как в пункте 1.1.

Ind_buffer.SetPrefixNameForLoad( _Symbol + "_" +( string ) _Period ); 2.3. Для начала процесса получения данных необходимо вызвать метод GetDataStart() с параметром Ind_data (структура, куда будет производится запись данных из эксперта): Ind_buffer.GetDataStart(Ind_data); 2.4. Работа алгоритма реализована через пользовательские события. Необходимо добавить строку ниже в обработчик OnChartEvent(): Ind_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Если процесс передачи завершен - метод: Ind_buffer.GetDataFinish(Ind_data) вернет true. 2.5. Не забываем уничтожать экземпляр класса при деинициализации программы: Ind_buffer.Destroy();

Видео с примером работы: