Индикаторы

ForexProfitBoost_2nb_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1695
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор ForexProfitBoost_2nb с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;     // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ForexProfitBoost_2nb.mq5.

Рис.1. Индикатор ForexProfitBoost_2nb_HTF

