Замена стандартного Стохастика. Имеет те же параметры, что и стандартный, плюс параметр "чувствительности" - Sens в окне параметров.



Позволяет отсечь колебания ниже определенного порога, задаваемого в пунктах. Тем самым радикально сокращается кол-во ложных сигналов. Дело в том, что классический Стохастик (Лейна) позиционирует текущуе цену между максимумом и минимумом цены за нектр. кол-во баров, задаваемое параметром %K (Kperiod), и ему асболютно все равно, будут ли экстремумы отличаться на 1 пункт или на 100 - он все равно будет давать заходы значения в области ПК/ПП. Введение же некоего порога позволяет отсечь незначащие для ТС колебания.



На картинке (евробакс 1 мин) изображены в первом подокне - стандартный Стохастик, во втором - Стохастик с выставленным порогом чувствительности в 18 п.п.





Поля индикатора не отличаются от iStochastic, за искл. добавленного поля int Sens - чувствительность. Выходные буферы (mode) те же: 0 - сам стохастик, 1 - сигнальная.



double iCustom ( string symbol , int timeframe , "_StochNR" , int % Kperiod , int % Dperiod , int slowing , int method , int price_field , int Sens , int mode , int shift ) ; // StochNR добавлено поле Sens double iStochastic ( string symbol , int timeframe , int % Kperiod , int % Dperiod , int slowing , int method , int price_field , int mode , int shift ) // стандартный стохастик

Для использования StochNR можно вызвать, как показано выше, но лучше, разумеется, внедрить код. Для этого достаточно добавить в ваш код ф-ю Stoch:



double Stoch ( int Kperiod , int Slowing , int PriceFild , double sens , int i ) { // экстремумы цены double max , min , c ; for ( int j = i ; j < i + Slowing ; j + + ) { if ( PriceFild = = 1 ) { // по Close max + = Close [ ArrayMaximum ( Close , Kperiod , j ) ] ; min + = Close [ ArrayMinimum ( Close , Kperiod , j ) ] ; } else { // по High/Low max + = High [ ArrayMaximum ( High , Kperiod , j ) ] ; min + = Low [ ArrayMinimum ( Low , Kperiod , j ) ] ; } c + = Close [ j ] ; } double delta = max - min ; if ( delta < sens ) { sens / = 2 ; max + = sens ; min - = sens ; } delta = max - min ; if ( delta = = 0 ) double s0 = 1 ; else s0 = ( c - min ) / delta ; return ( 100 * s0 ) ; }

Понятно, что если понадобиться сигнальная, то вам потребуется дополнительная MA по его значению. Или получайте через iCustom с 1-го буфера, но это значительно медленнее.



Отображение имени в подокне сделано несколько более информативным, чем у стандартного - добавлена индикация типа цены расчета лок. экстремумов. Кроме того, если задана чувствительность больше 0, то ее значение в пп. отображается перед названием индикатора.













