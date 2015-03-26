CodeBaseРазделы
Ozymandias_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор Ozymandias_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора OzymandiasSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора OzymandiasSign:
    input string Symbol_="";                              // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;            // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input uint Length=2;
input  ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA;
  2. Входные параметры индикатора Ozymandias_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                               // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Названия меток индикатора
input color UpSymol_Color=Lime;                       // Цвет символа роста
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                           // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                              // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                      // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                    // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                          // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Угол расположения
input uint X_=0;                                      // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                     // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора Ozymandias_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов Ozymandias_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора OzymandiasSign.mq5.

Рис.1. Индикатор Ozymandias_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.2. Индикатор Ozymandias_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки

Exp_FatlSatlOsma Exp_FatlSatlOsma

Торговая система с использованием ненормированного осциллятора FatlSatlOsma.

Exp_HLRSign Exp_HLRSign

Эксперт Exp_HLRSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора HLRSign.

HLR_HTF_Signal HLR_HTF_Signal

Индикатор HLR_HTF_Signal выводит направление тренда и сигналы для сделок на базе индикатора HLRSign.

Exp_TrendlessAG_Hist Exp_TrendlessAG_Hist

Эксперт Exp_TrendlessAG_Hist построен на основе сигналов трендового индикатора TrendlessAG_Hist.