Реальный автор:

Witold Wozniak

Индикатор из двух скользящих средних (Lead и его EMA-усреднение) на одном графике из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Сигналами для сделок могут служить моменты их пересечения друг с другом.