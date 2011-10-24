Ставь лайки и следи за новостями
Leading - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2619
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Witold Wozniak
Индикатор из двух скользящих средних (Lead и его EMA-усреднение) на одном графике из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Сигналами для сделок могут служить моменты их пересечения друг с другом.
