Индикатор Leading_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора LeadingSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

Входные параметры индикатора LeadingSign:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double Alpha1 = 0.25 ; input double Alpha2 = 0.33 ; Входные параметры индикатора Leading_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Входные параметры индикатора Leading_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов Leading_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора LeadingSign.mq5.

Рис.1. Индикатор Leading_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.2. Индикатор Leading_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки