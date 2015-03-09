CodeBaseРазделы
Leading_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор Leading_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора LeadingSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора LeadingSign:
    input string Symbol_="";                              // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;            // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input double Alpha1 = 0.25;                           // 1 коэффициент индикатора
input double Alpha2 = 0.33;                           // 2 коэффициент индикатора
  2. Входные параметры индикатора Leading_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                               // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Названия меток индикатора
input color UpSymol_Color=Lime;                       // Цвет символа роста
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                           // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                              // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                      // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                    // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                          // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Угол расположения
input uint X_=0;                                      // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                     // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора Leading_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов Leading_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора LeadingSign.mq5.

Рис.1. Индикатор Leading_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.2. Индикатор Leading_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки

LeadingSign LeadingSign

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора Leading.

Ozymandias_v2 Ozymandias_v2

Модификация известного индикатора Ozymandias.

GARCH GARCH

Индикатор фрактальной волатильности на базе модели GARCH Тима Боллерслева.

FATL-SATL Balance FATL-SATL Balance

Средняя линия между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL.