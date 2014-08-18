CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Stat - скрипт для MetaTrader 5

Aliaksandr Yemialyanau | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5398
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт показывает в окне графика краткую статистику торговли по инструменту за указанный период – количество сделок, прибыль, профит фактор.

Скрипт показывает в окне графика краткую статистику торговли по инструменту за указанный период

Show Bid Show Bid

Индикатор показывает на графике текущую цену Bid в увеличенном размере.

Модуль трейлинг стопа на основе "Delta ZigZag" Модуль трейлинг стопа на основе "Delta ZigZag"

Модуль сопровождения открытых позиций на основе индикатора "Delta ZigZag" для использования в Мастере MQL5.

Модуль торговых сигналов на основе "Delta ZigZag" Модуль торговых сигналов на основе "Delta ZigZag"

Модуль торговых сигналов на основе индикатора "Delta ZigZag".

Flight smiles Flight smiles

Летающие рожицы.