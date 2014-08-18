Смотри, как бесплатно скачать роботов
Stat - скрипт для MetaTrader 5
Скрипт показывает в окне графика краткую статистику торговли по инструменту за указанный период – количество сделок, прибыль, профит фактор.
