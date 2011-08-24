Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор силы и направления тренда - индикатор для MetaTrader 5
Этот индикатор окрашивает свечи в разные цвета в зависимости от силы и направления тренда.
В основе индикатора - пять симметричных каналов Боллинджера с разными значениями входных параметров девиации. Пробой канала с большим значением девиации приводит к более яркой раскраске свечи. Для растущего рынка задействованы оттенки зелено-салатовых цветов, а для падающих красно-розово-коричневых.
Всего использовано пять уровней отклонений и десять цветов для отображения тренда. При отсутствии пробоя самого слабого уровня девиации свечи не окрашиваются и имеют обычную расцветку.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Более гладкий Momentum с цветной индикацией текущего состояния тренда.MACD_Histogram
Индикатор определяет дивергенции на графиках финансового актива и гистограмме MACD.
Мультивалютная экспертная система следования за трендом на основе технического индикатора Triple Exponential Moving Average.i-Sadukey_v1
Этот индикатор, построенный на базе цифрового фильтра, показывает направление тренда.