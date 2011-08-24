Этот индикатор окрашивает свечи в разные цвета в зависимости от силы и направления тренда.

В основе индикатора - пять симметричных каналов Боллинджера с разными значениями входных параметров девиации. Пробой канала с большим значением девиации приводит к более яркой раскраске свечи. Для растущего рынка задействованы оттенки зелено-салатовых цветов, а для падающих красно-розово-коричневых.

Всего использовано пять уровней отклонений и десять цветов для отображения тренда. При отсутствии пробоя самого слабого уровня девиации свечи не окрашиваются и имеют обычную расцветку.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".