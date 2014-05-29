Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Multi-Currency Indicator with USD reference - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5356
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает движение 7 основных валют относительно доллара.
Все валюты нормализуются относительно заданного числа баров и экспонециально сглаживаются с коэффициентом k. График обновляется последовательно с увеличением инкремента периода относительно стартовой позиции.
Валюты Canadian Dollar, Swiss Franc и Japanese Yen имеют обратную котировку, они представлены пунктирной линией.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11414
Exp_SimpleBars
Эксперт Exp_SimpleBars построен на основе сигналов трендового индикатора SimpleBars.KaufWMAcross_HTF
Индикатор KaufWMAcross с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.