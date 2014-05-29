CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Multi-Currency Indicator with USD reference - индикатор для MetaTrader 5

Kevan Wells | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5356
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает движение 7 основных валют относительно доллара.

Все валюты нормализуются относительно заданного числа баров и экспонециально сглаживаются с коэффициентом k. График обновляется последовательно с увеличением инкремента периода относительно стартовой позиции.

Валюты Canadian Dollar, Swiss Franc и Japanese Yen имеют обратную котировку, они представлены пунктирной линией.

Multi-Currency Indicator with USD reference


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11414

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

Эксперт Exp_SimpleBars построен на основе сигналов трендового индикатора SimpleBars.

KaufWMAcross_HTF KaufWMAcross_HTF

Индикатор KaufWMAcross с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BlauTVI BlauTVI

Tick Volume Indicator из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Rj_RMA Rj_RMA

Скользящая средняя по диапазонам. В расчётах используются минимум и максимум цены за период.