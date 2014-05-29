Multi-Currency Indicator with USD reference

Индикатор KaufWMAcross с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Tick Volume Indicator из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Скользящая средняя по диапазонам. В расчётах используются минимум и максимум цены за период.