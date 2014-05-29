CodeBaseРазделы
Exp_SimpleBars - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Эксперт Exp_SimpleBars построен на основе сигналов трендового индикатора SimpleBars.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета баров индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SimpleBars.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на XAUUSD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

KaufWMAcross_HTF KaufWMAcross_HTF

Индикатор KaufWMAcross с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SimpleBars_Signal SimpleBars_Signal

Индикатор SimpleBars_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора SimpleBars с фиксированным таймфреймом.

Multi-Currency Indicator with USD reference Multi-Currency Indicator with USD reference

Индикатор показывает движение 7 основных валют относительно доллара.

BlauTVI BlauTVI

Tick Volume Indicator из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.