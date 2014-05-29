Ставь лайки и следи за новостями
Exp_SimpleBars - эксперт для MetaTrader 5
4460
Эксперт Exp_SimpleBars построен на основе сигналов трендового индикатора SimpleBars.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета баров индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SimpleBars.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на XAUUSD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор SimpleBars_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора SimpleBars с фиксированным таймфреймом.
Tick Volume Indicator из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.