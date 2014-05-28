CodeBaseРазделы
Индикаторы

BvsB_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор BvsB с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BvsB.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор BvsB_HTF

