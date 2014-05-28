Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BvsB_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор BvsB с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BvsB.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор BvsB_HTF
QuotesDemo
Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance.SignalsDemo
Советник выводит информацию о свойствах доступных торговых сигналов, позволяет управлять настройками их копирования, а также подписаться или отменить подписку на копирование сигнала.
Exp_BvsB
Эксперт Exp_BvsB построен на основе сигналов трендового индикатора BvsB.Exp_KaufWMAcross
Торговая система Exp_KaufWMAcross построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором KaufWMAcross.