Exp_BvsB - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3222
(37)
exp_bvsb.mq5 (8.11 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB)
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB)
\MQL5\Indicators\
bvsb.mq5 (7.82 KB)
Эксперт Exp_BvsB построен на основе сигналов трендового индикатора BvsB.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BvsB.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

BvsB_HTF BvsB_HTF

Индикатор BvsB с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

QuotesDemo QuotesDemo

Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance.

Exp_KaufWMAcross Exp_KaufWMAcross

Торговая система Exp_KaufWMAcross построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором KaufWMAcross.

Simple ZigZag Simple ZigZag

Еще один вариант зигзага, с простым кодом, корректно находящий вершины.