SymbolInfo - индикатор для MetaTrader 4
Удобный при ручной торговле индикатор, который выводит текущую информацию по символу на экран:
- Дневной текущий максимум (DayMax);
- Дневной текущий минимум (DayMin);
- Текущий swap по длинным позициям (SwapLong);
- Текущий swap по коротким позициям (SwapShort);
- Залог, требуемый для открытия 1,0 лота (Margin);
- Текущая стоимость тика (TickValue);
- Разрешенный минимальный лот (MinLot);
- Шаг изменения лота (LotStep);
Входные параметры предоставляют пользователю возможность устанавливать цвет выводимого текста и место (угол привязки) на экране, куда будет выводиться информация:
extern color textColor = Olive; extern ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_RIGHT_LOWER;
