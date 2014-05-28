CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SymbolInfo - индикатор для MetaTrader 4

Alexander Laur
Просмотров:
7867
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Удобный при ручной торговле индикатор, который выводит текущую информацию по символу на экран:

  • Дневной текущий максимум (DayMax);
  • Дневной текущий минимум (DayMin);
  • Текущий swap по длинным позициям (SwapLong);
  • Текущий swap по коротким позициям (SwapShort);
  • Залог, требуемый для открытия 1,0 лота (Margin);
  • Текущая стоимость тика (TickValue);
  • Разрешенный минимальный лот (MinLot);
  • Шаг изменения лота (LotStep); 

Входные параметры предоставляют пользователю возможность устанавливать цвет выводимого текста и место (угол привязки) на экране, куда будет выводиться информация:

extern color                textColor = Olive;
extern ENUM_BASE_CORNER     corner    = CORNER_RIGHT_LOWER;

Индикатор SymbolInfo Выводит текущую информацию по символу на график символа.

QuotesDemo QuotesDemo

Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance при помощи функции WebRequest.

SignalsDemo SignalsDemo

Советник выводит информацию о свойствах доступных торговых сигналов, позволяет управлять настройками их копирования, а также подписаться или отменить подписку на копирование сигнала.

Angulation Angulation

Индикатор строит лучи ангуляции от пересечения индикатора Аллигатор до текущего бара.

VR Atr Lite VR Atr Lite

Индикатор Atr Lite, рассчитывает средний ход цены