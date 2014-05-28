Удобный при ручной торговле индикатор, который выводит текущую информацию по символу на экран:

Дневной текущий максимум (DayMax);

Дневной текущий минимум (DayMin);

Текущий swap по длинным позициям (SwapLong);

Текущий swap по коротким позициям (SwapShort);

Залог, требуемый для открытия 1,0 лота (Margin);

Текущая стоимость тика (TickValue);

Разрешенный минимальный лот (MinLot);

Шаг изменения лота (LotStep);

Входные параметры предоставляют пользователю возможность устанавливать цвет выводимого текста и место (угол привязки) на экране, куда будет выводиться информация: