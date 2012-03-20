Смотри, как бесплатно скачать роботов
Bulls vs Bears - индикатор для MetaTrader 4
- 20626
Индикатор для торговли по тренду. Открываем позицию при пересечении линий. Монотонное схождение линий указывает на угасание тренда.
Индикатор по сути является объединением индикаторов силы быков и медведей, один из которых перевернут.
+ изменена опорная машка.
b-PSI@Trade v.19.08.2013
Библиотека функций торговых операций.V3 MA MACD
Советник по сигналам МАСD и нескольких MA.
STOP
Виртуальный стоп. Всем, кто не любит фиксировать минус, но понимает, что без этого прибыльная торговля невозможна.e-PSI@ManagerTrailing v.26.02.2014
Manager ордеров, отвечающий за "Выход" - трейлингует ордера, устанавливает СТОПы, производит закрытие по частям, закрывает по виртуальном СТОПам (от 1 пп.), контролирует макс. "жизнь" ордера (в барах), управляет общим профитом контролируемых ордеров.