Imp_XMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2545
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Imp_XMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Imp_XMA.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор Imp_XMA_HTF
