Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Range_Rider_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2198
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Range_Rider с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Range_Rider.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор Range_Rider_HTF
Цветное облако с использованием двух последовательных усреднений ценового ряда.Range Rider
Индикатор отношения двух истинных диапазонов от Ларри Уильямса.
Индикатор ATR_Normalize с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ImportantInformation
Индикатор выводит на экран важную полезную информацию: 1. Время: текущее, локальное, gmt; 2. По счету: Тип счета, значение плеча, значение текущего баланса, значение текущего эквивти; 3. По символу: Спред, свопы, стоимость тика, разрешенные на счете максимальный и минимальный лот.