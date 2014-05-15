CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Range_Rider_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2198
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Range_Rider с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Range_Rider.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Range_Rider_HTF

Рис.1. Индикатор Range_Rider_HTF

MaByMa MaByMa

Цветное облако с использованием двух последовательных усреднений ценового ряда.

Range Rider Range Rider

Индикатор отношения двух истинных диапазонов от Ларри Уильямса.

ATR_Normalize_HTF ATR_Normalize_HTF

Индикатор ATR_Normalize с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ImportantInformation ImportantInformation

Индикатор выводит на экран важную полезную информацию: 1. Время: текущее, локальное, gmt; 2. По счету: Тип счета, значение плеча, значение текущего баланса, значение текущего эквивти; 3. По символу: Спред, свопы, стоимость тика, разрешенные на счете максимальный и минимальный лот.