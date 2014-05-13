Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RVIWithFlat_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1692
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор RVIWithFlat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RVIWithFlat.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор RVIWithFlat_HTF
CHOWithFlat
Chaikin Oscillator с возможностью определения флэтовых состояний рынкаSRm_Cloud
В индикаторе реализована идея нахождения вероятных уровней сопротивления и поддержки за период, определяемый во входных параметрах индикатора, по аналогии с применением GSV
RSIWithFlat_HTF
Индикатор RSIWithFlat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MFIWithFlat_HTF
Индикатор MFIWithFlat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.