Индикаторы

InverseReaction_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1970
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор InverseReaction с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора InverseReaction.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор InverseReaction_HTF

