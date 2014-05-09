Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
InverseReaction_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1970
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор InverseReaction с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора InverseReaction.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор InverseReaction_HTF
CCMx_HTF
Индикатор CCMx с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахInverseReaction
Индикатор выхода цены за границы диапазона волатильности.
RD-ForecastOsc_HTF
Индикатор RD-ForecastOsc с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSR_Cloud
В индикаторе реализована идея нахождения вероятных уровней сопротивления и поддержки по аналогии с применением GSV