RD-ForecastOsc_HTF - индикатор для MetaTrader 5
2187
Индикатор RD-ForecastOsc с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RD-ForecastOsc.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор RD-ForecastOsc_HTF
InverseReaction_HTF
Индикатор InverseReaction с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CCMx_HTF
Индикатор CCMx с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
SR_Cloud
В индикаторе реализована идея нахождения вероятных уровней сопротивления и поддержки по аналогии с применением GSVSRm_Cloud
В индикаторе реализована идея нахождения вероятных уровней сопротивления и поддержки за период, определяемый во входных параметрах индикатора, по аналогии с применением GSV