Exp_ForexOFFTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2451
(26)
Эксперт Exp_ForexOFFTrend построен на основе сигналов трендового индикатора ForexOFFTrend.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ForexOFFTrend.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на GBPUSD H8:

Рис. 2. График результатов тестирования

ForexOFFTrend_HTF

Индикатор ForexOFFTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

WmiVol

Индикатор оптимального времени для сделок.

RD-ForecastOsc

Ненормированный осциллятор, с использованием усреднения Тильмана, выполненный в виде цветного облака

CCMx

Ненормированный осциллятор, использующий для расчётов MACD, CCI и ADX